50多歲林姓男子2018年時在北市假冒律師，陸續向120位民眾接案，幫人法律諮詢、寫訴狀並陪同出庭，但林不敢直接進入法庭，都只在庭外等候，次數一多引起委託人懷疑，進而查出他是假律師向檢警舉發，士林地檢署日前依違反律師法、詐欺及偽造文書將林起訴。

起訴指出，林男曾在桃園「徵頡律師事務所」當業務，進而熟悉律師處理官司的流程，3年多前在北市內湖「執業」，對外誆稱是徵頡事務所的律師開始接案。

林陸續接受120餘人委託，進行各種刑事、民事案件委任，還幫他們寫訴狀，但有人發現每次出庭時，林都只在庭外等候，與一般印象中的律師不同，開始起疑調查，並向新北市調查局單位檢舉。

士地地檢署去年5月前往林的住處搜索，發現大批委任狀，以及林偽造的名片、印章，另傳喚徵頡賴姓律師，賴表示林確實曾在他的事務所上班，但職務只是業務。

起訴書指出，林沒有律師資格，卻偽造身分及名片讓委託人信以為真，委託他進行各種官司，偵查後依詐欺等3罪將林起訴，也呼籲民眾尋找律師時，需確認對方是否持有證照以免受騙。

(中時 )