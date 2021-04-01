市場資金偏好出現變化！中央銀行1日標售1,700億元的364天期定存單，得標加權平均利率0.178％，較上一期的0.17％回升0.8個基本點（1個基本點是0.01個 百分點），不僅利率水準較前2個月開標結果來的高，且投資總金額也出現月減了三成五，導致投標倍數亦降到1.84倍，得標比率出現54.27 ％的少見偏高數值。

利率上升，多是資金供給減少所帶動。實際上，國內市場游資仍然滿溢。央行統計，截至110年4月1日止，央行定期存單未到期餘額為9兆2,402億元，維持長期偏高的水位。央行官員表示，今天標售利率的結果，是金融機構就市場上投資標的比較之後，自主選擇的結果。央行不對公開市場評論。

364天期定期存單，是中央銀行用於回收游資的公開市場操作工具之一，對金融機構是一項可以安排閒置資金的去處，發行對象包括銀行、全國農業金庫、中華郵政公司、票券金融公司及信用合作社，長期以來已被當成一種投資工具。其中7天期～182天期的較短期定存單，央行採申購制，364天期和2年期則公開標售，標售利率因而成為市場定錨的參考指標。

央行每月標售的364天期定存單，在2020年3月全球央行攦錢出手救市之後，標售利率在4月立即腰斬，且從此展開走跌趨勢，及至12月跌至歷史新低0.164％，僅有2021年1月因跨年度金融機構需求大，標售利率曇花一現回升到0.199%，2月、3月再度回到下跌趨勢，3月得標利率落於0.17%，都在史上偏低水位徘徊。

(工商 )