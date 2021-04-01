永豐餘(1907)（永豐餘投控）將於5月17日召開的股東常會進行第28屆董事會改選，今（1）日董事會通過9席董事候選人名單。值得留意的是，目前擁有3席董事的大股東何家，此次並未出現在名單內，顯示何家完全退出投控董事會、徹底轉向專業經理人經營階段。

永豐餘投控表示，此次新任董事候選人的專業背景，包括工業互聯網、產業策略、會計財務、法律專業等，具專精、多元、引進女性董事等3大特色，並更確立未來發展5大策略方向，有助專業經營及深化公司治理。

永豐餘投控此次通過的董事提名名單，5席一般董事中現任的蔡維力、黃鯤雄、王金山續獲提名，新提名劉慧瑾、黃俊傑2人。獨董席次自3席增至4席，現任獨董盧希鵬續獲提名，黃迪熹、張懿云、胡均立等3人則為新提名。

永豐餘投控表示，新任董事們在學術及實務上的多元化專業，將更確立未來著重發展的5大方向，包括能源及能源管理、以工業互聯網科技加強上下游生態鏈的完整成型、持續循環經濟發展、材料科技開發、以及生態鏈中的新創公司投資與孵化。

永豐餘投控指出，劉慧瑾在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，黃俊傑則擅長新創產業篩選、投資與孵育，可望為永豐餘控股注入新思維及寶貴經驗，並對未來孵化子公司上市櫃提供更多經驗。

而此次續獲提名的現任投控總經理蔡維力，擅長資本市場及資產管理，身兼集團技術長及華紙董事長的黃鯤雄則專精材料科學，王金山則擅長財會及公司治理，5位董事在專業及學術上都各有擅長。

獨董提名名單部分，永豐餘投控則借重黃迪熹、張懿云對法律執業實務及電子商務法經驗的深厚經驗，盧希鵬、胡均立則在科技管理及循環經濟的學術及實務上有充足經驗，預期均可發揮策略建議、強化審計及公司治理專業。

永豐餘投控表示，9位董事候選人的專業化及多元化，契合投控未來發展策略，追求獲利成長、公司治理、社會責任、充分顯現提升永豐餘投控優勢及因應時代巨變下，培養長遠競爭力的特色，為廣大股東們創造永續價值。

(時報資訊)