永豐餘(1907)投控旗下永豐餘工業用紙今（1）日舉行2021年第3次臨時董事會，會中通過原任董事長蔡維力請辭，並推選邱創華出任，將借重其深厚的電子產業、紙業、包材數位化經驗，深化客戶、生產、供應鏈、循環經濟、工紙等4大方向發展，追求更高獲利。

永豐餘工紙新任董事長邱創華為國立台灣工業技術學院（現台科大）機械學士、元智大學EMBA，曾任元太全球營運長、台灣嘉碩科技執行總經理、摩托羅拉電子總經理等高科技產業職務，現任永豐紙業總經理及宏通數碼科技、華磁票券印刷、貝爾敦董事長等職。

永豐餘工紙表示，工紙未來發展以4大方向為主，包括客戶需求將以系統化、數位科技，強化訂單管理並發展電子商務。此外，為了滿足客戶多元服務的需求，將擴展上下游網絡策略關係，以提升服務效率與產品廣度。

在生產製程上，永豐餘工紙將持續精進，推動製程標準化、設備自動化以提升品質、降減成本。供應鏈管理方面，則以數位化系統強化國內外供應鏈管理效率、成本及品質。在永豐餘的核心理念循環經濟方面，將在既有的領先基礎上落實全循環經濟商業模式。

(時報資訊)