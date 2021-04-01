日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，日本媒體近日更曝光宛如8點檔的新進度，驚爆被台灣網友戲稱是「橫濱大谷翔平」的福原愛約會對象高帥男，竟然已是人夫身分，讓福原愛得知超崩潰，現在已無法再相信任何人了！然而隨著高帥男的身分背景細節越來越多，也不禁讓日本網友瘋猜這一切背後的爆料者，極可能就是高帥男的妻子。

福原愛今年初遭直擊與高帥男赴橫濱甜蜜約會兼過夜，現在高帥男又被爆料早就有個從大學開始交往的妻子，去年大學同學還舉辦線上派對幫小倆口慶祝新婚。不過高帥男面對媒體詢問是否欺騙福原愛？他僅回應兩人沒有不倫關係，其餘不願多說。

福原愛被爆視訊電話提離婚 江宏傑曾數度淚崩

據悉，福原愛當初在邀約高帥男去橫濱散心時，還特地問過對方是否單身，想不到還是被騙了，讓她徹底崩潰，如今已無法再相信任何人，整個人十分憔悴。

隨著福原愛約會高帥男身分細節曝光越來越多，也讓日本網友高度懷疑爆料者就是他的妻子。(取自日網)

據鏡週刊報導，高帥男從一開始的菁英上班族，隨著日媒曝光他背景細節越多，如今已能得知高帥男是在「有鋼鐵部門」商社工作，負責石油業務，進公司6年，年收約800萬日幣（約208萬台幣），曾為了省生活費，住在員工宿舍，也讓日本網友不禁懷疑這一切就是高帥男的妻子爆料。

日媒直擊高帥男與妻子身影。(翻攝週刊文春)

因為福原愛與高帥男才第二次約會，就立刻被媒體跟拍兩人在橫濱的開心身影，被推測應該是親近友人提供消息，再加上當《週刊文春》詢問高帥男是否欺騙福原愛單身時，同時也想採訪他的妻子。

不過他的妻子面對媒體態度實在太冷靜，淡定地回應媒體，表示讓丈夫回答就好，此舉動也讓日本網友更加認為妻子就是爆料者。因為高帥男尚未與妻子離婚，爆出雙重不倫，不僅可以讓福原愛在離婚官司處於不利情況，她自己則是還可向丈夫要求贍養費與外遇精神賠償費用，怎樣都划算。

(中時新聞網)