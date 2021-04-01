中職去年多次發生爭議判決，源自於規則的不明朗，今日中職聯盟發布訊息，在會長蔡其昌、秘書長楊清瓏與各球團、總教練討論後，秉持明確、公開、合理的三大原則，多達116頁的規則補述已經在官網上公告，希望減少爭議判決。

過去幾次規章產生爭議，部分規則補述內容較不完善，加上並未對外公告，資訊不透明的狀況下，反而引起各界的議論。

經過聯盟召開技術會議進行討論後，相關的條文、補述規則以明確易懂的方向做了部分修正，希望未來在規則界定更簡單化、處理更嚴謹，並依循蔡其昌會長指示，將完整的規則補述內容公開上網公告，讓資訊更公開透明。

規則補述包含競賽規則、投手篇、妨礙篇、特殊狀況、場地規則概況、裁決結果更判共6章，其中去年最具爭議的本壘攻防判決，也重新定義為「本壘衝撞規則其原意與精神是要保護本壘區持球者免於被跑壘員『惡意』衝撞而造成無法彌補的傷害。」若本壘接球者與跑壘者路徑相同而有碰撞，那本壘接球者有持球視為「無法避免的碰觸」，無持球視為「阻擋」。

(中時 )