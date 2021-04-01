警方巡邏發現機車騎士車牌怪異，當場攔查依法送辦。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市50多歲男子日前騎機車行經市區街道，行蹤可疑遭警方盤查，並發現機車車牌竟遭擅自塗改，立刻將他帶回查驗，並依偽造文書罪嫌移送法辦。

苗栗警察分局南苗派出所所長范植英、警員吳昊軒30日10點40分在苗栗市區見機車騎士行經可疑、神色慌張，上前攔查，發現男子所騎乘的車號前3碼英文字母中「C」變造為「O」及將車號後三碼中的「6」變造為「8」號。

警方表示，男子坦承自己為了避免違規遭取締，所以想利用變造車牌之方式，藉此規避違規罰單，並表示本以為只要稍微改造車牌，就不會被舉發。

苗栗警察分局長楊贊鈞表示，同仁執行巡邏勤務落實且機警，才能查獲偽變造車牌的犯嫌，對員警充分的掌握犯罪脈動，認真執法表現表示讚賞與肯定，同時呼籲大眾，擅自偽（變）造車牌將構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪，呼籲民眾切勿以身試法，應遵循法律之規範。

(中時 )