台中市漢口國中女籃晉級國中籃球聯賽JHBL全國八強決賽，台中市政府教育局楊振昇1日特別至漢口國中為選手加油打氣，代表市長盧秀燕授旗並致贈獎勵金，期許學校再創佳績、凱旋而歸。市議員陳淑華說，她會力挺漢口女籃隊，全力向市府爭取最大的資源來支持球隊。

楊振昇表示，盧市長重視台中體育運動發展，鼓勵各級學校發展多元運動團隊，全力支持基層選手培訓工作，將持續增加專任教練，提供培訓經費，充實設備器材，成為選手們的強力後盾。

市議員陳淑華表示，漢口女籃隊的訓練非常刻苦，為隊員們喝采。多年來，漢口國中女籃隊代表台中市參加甲級全國籃球聯賽，漢口女籃隊在球隊資源有限下，闖入八強賽，非常難得。

陳淑華說，去年十二月四日向市府教育局爭取汰換漢口國中體育館破損不堪的地板，教育局並已核撥經費202萬元給學校，近期就可以招標改善體育館地板工程，提供漢口女籃隊優質的訓練場地。

教育局說明，漢口女籃去年晉升JHBL國女組12強之列，已創下台中市國中女籃最佳成績，今年首次晉級JHBL全國八強，表現亮眼，不僅打破隊史紀錄，更突破去年自己寫下的台中紀錄；此次決賽預計於4月7日起在板橋體育館開打，賽事精彩可期，邀請民眾為選手加油打氣。

今日授旗典禮，教育局長楊振昇、立法委員張廖萬堅、台中市議員陳淑華、全人家長會長協會理事長洪志宏、台中市家長會長協會理事長劉敬業、忠明高中校長鄭東昇、台中市籃球委員會常委林益禎、副總幹事王志銘、技術顧問許瑞全，以及市政顧問吳政霆等人都到場為選手加油。

(中時 )