針對修改《營業秘密法》，陸委會否認與經濟部不同調，陸委會副主委邱垂正1日表示，為確保中國大陸對高科技的滲透，維護台灣整體經濟跟產業優勢，防範我國產業跟相關高科技技術不斷外流危及國家安全，確實有必要從整體國家安全角度修法，非只從商業行為、個人利益的角度思考。

立法院經濟委員會3月31日就「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」邀請多部會進行報告，其中國安會、陸委會等都表態認為應修《營業秘密法》，但主管機關、經濟部長王美花卻認為「目前法律已經足夠」。王美花擔憂，法律過度加嚴，恐會影響企業攬才，因此不贊同貿然修法。

邱垂正1日在例行記者會上指出，不只是《營業秘密法》，還要從兩岸條例等對我核心關鍵技術進行保護，所以還是要持續補強相關法規。

邱垂正表示，行政部門已經進行跨部會的研商，也在積極審慎評估，同時也會徵詢民間企業以及社會各界的意見，會積極溝通。陸委會會配合行政院的統籌規劃，以期讓相關的法令更為完整及嚴密。

(工商 )