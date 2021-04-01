極陰之地？西門紅樓十字架、八卦陣 中西合璧鎮煞揭密！

西門紅樓就位在台北市鬧區，是許多觀光客、年輕人最愛來的地方。不過前內政部長陳威仁在2015年備詢時爆料，該地過去其實是亂葬崗，因此從空中俯瞰可以發現，它是由一個八卦陣以及十字架所建築而成。據傳在日治時期以前，這塊土地曾是刑場、墳場，西元1908年時，日本人考量當初這邊埋葬了很多荷蘭、西班牙等外籍人士，才會運用「東西方兩大鎮邪物」建造紅樓，目的是希望鎮煞亡靈。這回《中時新聞網》找到了在地耆老，要來講述自己在西門町居住60多年所經歷過的靈異故事。

黃永銓先生是在地人，目前是台北文化創意協會會長，居住西門町時聽聞許多靈異事件。（圖／邱子軒攝）

黃永銓先生目前是台北文創協會會長，一出生就住在西門町，長大後也在西門紅樓商店街開了一間花店。他表示過去西門紅樓曾被規劃為市場，目的是希望能夠增加人氣，但似乎並不順利，日本人才又在紅樓北側蓋了一間稻荷神社，但環境依然惡劣，除了時常出現蝙蝠外，偶爾還會竄出蛇群。雖然政府接管紅樓之後，進行翻修，但裡面的工作人員還是常常遇到難以解釋的事情。

西門紅樓過去周遭戲院盛行，吸引許多人潮看戲，卻也時常發生火災。(圖/黃永銓先生提供)

他表示，過去有一名工讀生，打烊之後獨自去十字樓內上廁所，竟然在鏡中看見不明黑影。另外，紅樓二樓也會外借場地給歌仔戲團練習，卻發生過音響忽然停止的怪異狀況。甚至早期有一名保全在深夜獨自看管紅樓，往往到了深夜就會出現奇怪的低鳴聲，據說當時他嚇出一場病，趕緊到天后宮拜拜，之後又有一名年輕人接手保全工作，某天夜裡在打嗑睡時，被突如其來的吹氣聲驚醒，諸如此類的事情層出不窮。尤其在2015年，更發生了一件轟動社會的事情，當時四夜草的《好想你》在西門紅樓取景拍攝，剪輯時竟發現有疑似不明物體從紅樓後方大樓落下。

稻荷神社遭美軍炸毀，傳說狐狸無人祭祀，到處放火，因此每年西門必舉辦火焚祭典。(圖/黃永銓先生提供)

黃永銓先生回憶，過去西門紅樓周遭時常發生火災，眼前所見幾乎「通通都燒過」。據過去長輩描述，在1945年時美軍轟炸台灣，將稻荷神社炸毀，導致原本供奉的狐狸無人祭拜，祂們心生不滿到處放火，近70年來大概是火災頻率最高的地方。因此現在每年10月16日都會舉行火焚祭，安撫狐狸。而發生過2次火災的新生戲院較為出名，當時帶走數十條人命，就算現在改成ktv，靈異傳聞依然層出不窮，因此也有另一個說法是，那些亡靈希望透過大火來洗清冤屈。

(攝影剪輯/邱子軒、陳伊仁)

(民俗信仰請勿盡信)

(中時新聞網)