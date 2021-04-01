統一獅隊郭阜林目前以4轟暫居全壘打王，前役面對富邦悍將時在第9局敲出追平轟，生涯11支第9局全壘打被稱做最會打第9局的男人，今天談到此事郭阜林笑說：「巧合啦！我自己也是看新聞才知道，只能說一切都是巧合。」

郭阜林前役棒打富邦終結者陳鴻文，也讓羅力到手的勝投飛走，而郭阜林這11支第9局全壘打中，最讓人印象深刻的就是2018年10月7日對戰中信兄弟，獅前洋投瑞安投出中職史上首場完全比賽，當時郭阜林敲出再見全壘打，締造世界職棒史上首次以再見全壘打贏球的完全比賽。

今天被問到怎麼這麼會打第9局，郭阜林直呼巧合，他表示自己每次上去打擊就是盡可能為球隊做貢獻，結果就交由上天安排，「不管是在落後或是僵局，我的想法都一樣，就是把它分為每一局的攻勢，而非關鍵一局，因為如果把它當關鍵一局，自己可能就會綁手綁腳，想要更多的話反而會放不開。」

打完第1個月，郭阜林雖然暫居全壘打王，但他在守備也發生5次失誤，也是全聯盟發生失誤最多的球員，「自己當然也會在意，因為我覺得守備是團隊、攻擊是個人，壘上沒人你自己先失誤了可能就會造成團隊的影響，那一局可能就會變得綁手綁腳，會有傳染的效益，所以要盡可能地幫忙投手。」

郭阜林表示，自己從春訓時就一直針對守備做加強，每天早上都會找守備教練周廣勝進行特守，用量化來麻痺自己的身體反應，「因為我知道自己不是手感很好的球員，需要以多一點的量來麻痺，讓手感習慣每個角度、每個play。」

(中時 )