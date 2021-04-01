麗寶樂園渡假區推出「麗寶熱氣球夢想節」2日起飛，為期10天的活動，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，綠油油草原搭配彩色熱氣球，與後方天空之夢摩天輪、Outlet義大利風建築，交織成一幅夢幻又壯觀景緻，將吸引網美入場捕捉中部限時必拍熱點。

麗寶熱氣球夢想節今日舉辦試乘，清晨時分、天還未亮，操作人員在20公頃落羽松大草原準備將熱氣球充氣直立，日出後展開繫留升空，綠油油草原搭配彩色熱氣球，與後方天空之夢摩天輪、Outlet義大利風建築，交織成一幅夢幻又壯觀的景致。

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，中部人想搭熱氣球不用翻山越嶺到台東，渡假區於2至11日推出「麗寶熱氣球夢想節」活動，遊客可搭乘繫留體驗上升至60公尺高空，眺望全台最大摩天輪天空之夢與火炎山等美景，現場還有Walk in、熱氣球光雕秀、寵物區、發呆區等眾多活動可體驗。

彩色球體搭配綠地草原與全台最大摩天輪，美景如畫成為網美必拍熱點。（陳淑娥攝）

彩色球體搭配綠地草原與全台最大摩天輪，美景如畫成為網美必拍熱點。（陳淑娥攝）

麗寶熱氣球繫留升空每日兩場次，上午場06：00-08：00、下午場16：15-18：15，因活動受天氣條件影響，僅開放上午場接受官網預約訂票，目前購票踴躍；下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數，才開放現場排隊購票。每顆熱氣球搭均配熱氣球飛行員，將帶給遊客安心又安全繫留升空之旅。

麗寶樂園渡假區指出，首度在落羽松大草原舉辦熱氣球夢想節活動，建議遊客安排3天2夜行程，玩樂園、開卡丁車、逛Outlet、住飯店，一站定點式旅遊滿足全家大小喜好。同時，麗寶樂園祭出博幼票買1送1優惠，兩人只要399元，還可欣賞超視覺魔幻秀、免費看熱氣球，一票多享受，搶攻國旅商機。

專業熱氣球飛行員與團隊，保障每一次的繫留安心又安全。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )