大台中記事開鏡。（台中市政府提供）

台中市政府新聞局「大台中記事紀錄片拍攝計畫」作品之一的《轉瞬指間》，拍攝曾蟬聯13屆台中市傑出演藝團隊的「台中聲五洲掌中戲團」，記錄團長王英峻如何帶領劇團衝破傳統思維，開創現代布袋戲的榮景。新聞局表示，市府致力推動影視產業發展，厚植及積累在地影像紀錄，盼藉由紀錄短片發掘更多台中人物、社會脈動或環境議題，提升市民對在地人事物的關懷與認同。

《轉瞬指間》劇組1日在台中惠來里福德祠舉行開鏡儀式，由導演曾博綸、製片李至堉、副導吳俊霖團拜祭天，新聞局主任秘書陳瑜也到場關心，台中聲五洲更於開鏡現場表演，團長王英峻透過戲偶操演迷你短劇，祈求紀錄片拍攝一切順利。

導演曾博綸表示，2017年起，他與聲五洲就有多次合作經驗，深受團長王英峻為傳統藝術推廣所做的行動而感動，期盼能有機會將聲五洲的故事結合掌中劇的形式，用不同手法發展成為紀錄片。

這次新聞局所主辦的大台中記事紀錄片拍攝計畫，對團隊來說是一個難得的機會，除讓紀錄片工作者有表現的舞台，也能將台中在地傑出演藝團隊，透過影像紀錄，將其風華於新媒體管道呈現，對台灣傳統掌中劇推廣增添助力。

新聞局指出，市府延續及借鏡2006年行政院文建會（今文化部）於台灣國際紀錄片雙年展中所策劃的「大台中記事」單元精神，推動「大台中記事紀錄片拍攝計畫」，讓民眾透過影片了解台中樣貌，扶植紀錄片創作人才與影視產業發展。

新聞局強調，在不斷求新求變的現代社會中，聲五洲團長王英峻除積極編寫台中在地故事劇本，更嘗試結合LED燈、光雕秀及劇場推廣布袋戲傳統文化，使聲五洲大放異彩，是具台中在地性與代表性的傳統表演藝術團體。

(中時 )