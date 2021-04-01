Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心（RTC, Regional Training Center），與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技繼去年舉辦第四屆「APP移動應用創新賽」，台灣學生代表3團隊獲得大中華區總決賽一等獎和並列三等獎的佳績後，今年邁入第五屆2021「APP移動應用創新賽」，自4月1日起至4月30日開放全台大專院校學生組隊線上報名。

STUDIO A表示，得獎者除有機會獲得MacBook Pro 13吋、iPad Air、AirPods Ｍax等Apple主機及Straight A商品券外，前三名獲獎者將由主辦單位贊助機票、住宿，參加年底於浙江大學舉辦之大中華區總決賽，該公司提醒 APP設計好手們，千萬別錯過這揚名國際的最佳機會，競賽說明及報名網址為https://lihi1.com/Ukvdq。

「APP移動應用創新賽」自2017年舉辦以來，各校反應熱絡，參賽人數踴躍，2020年全台參加隊伍數已達223組，學生從創意發想、企畫提案、執行設計皆一手包辦，展示出學生們對程式設計充沛的熱情與企圖心。

由於去年受到疫情影響及安全考量，台灣選出的優秀隊伍不便出國赴陸參加決賽，主辦單位Straight A晶盛科技也特別安排專人於杭州大賽現場協助作品陳展及介紹，並以遠距視訊方式協助台灣隊伍展演App予評審委員們觀看和提問，最後由來自雲林科技大學及逢甲大學學生團隊分別獲得2020大中華區總決賽一等獎和三等獎。

2021「APP移動應用創新賽」今年邁入第五屆，凡全台大專、碩士、博士生等大專院校在學學生可以小組為單位報名參加，每組成員含最多3名學生搭配2名指導老師，不論是擁有資訊領域專長或是跨領域學生皆可報名參賽，內容包括能源、健康醫療、環保、養老、智慧交通、智慧城市、智慧物流、及與社會服務相關的物聯網、食品安全、大數據/雲端服務等範疇，該應用程式應基於iOS系統設計開發，並以蘋果公司產品及開發工具為基礎，建議參賽隊伍下載使用Swift語言進行開發。

STUDIO A表示，021「APP移動應用創新賽」即日起開放大專院校學生自組團隊報名，完成報名並於6月16日前提交企劃書即可獲得參賽證明，8月10日將在逢甲大學進行決賽，入選團隊須於現場展演、答辯及評選，並使用Apple硬體為載具進行展演，預計決選出8組優秀隊伍，獎品包括特獎為MacBook Pro 13吋512GB(價值45,900)和指導老師6,000元獎金，一獎為 iPad Air Wi-Fi 256GB（價值23,900）和指導老師獎金6,000元，二獎為AirPods Max (價值18,490元)和指導老師獎金6,000元，佳作計5隊可獲得Straight A商品券3,000元，且經主辦單位審核進入決賽之20名隊伍，隊伍成員每人皆可獲得決賽證明書乙份。前三名得獎隊伍主辦單位將邀其前往參加年底於杭州浙江大學舉辦的大中華區總決賽，誠摯邀約各校師生組成跨系、跨校聯隊參與，洽網址或Straight A客服專線（02）6608-1000。

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