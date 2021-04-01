清明四天連假將至，高捷公司已妥擬輕軌與捷運相關運輸規劃，以讓民眾及遊客能有最安全方便的大眾運輸體驗。

輕軌大南環段開通以來，運量成績亮眼，連假期間預期駁二藝術特區的C10～C14各站以及C5夢時代及C17與C32兩個端點車站，會是人潮疏散的重點。為有效輸運民眾搭乘需求，高捷公司將加強車輛維修保養，全數 11部列車保持可上線狀態，每日自12:00起加班車視人潮情況逐步安排上線，最密班距約為11分鐘，另增派32名人力於車站及相關重點路口，以因應連假期間人潮引導及管制需求。

捷運連假期間以連續假日時刻表運行，預期人潮眾多之車站為R16左營、R11台鐵車站等轉運站，以及R14巨蛋站、R10美麗島站、R9中央公園站、O1西子灣站、O2鹽埕埔站等民眾出遊重點車站，高捷公司會加強運輸，最密班距可達4分鐘，並依人潮狀況機動調派加班車因應，以確保旅客安全及服務水準。

高捷公司呼籲民眾，連假期間出遊，可多選擇搭大眾運輸工具，高雄捷運與輕軌系統，串連高雄各大商圈以及知名景點，是連假期間旅遊交通最佳選擇，春假期間盛邀全國民眾踴躍使用多元支付刷乘高捷，暢遊高雄，並請記得全程戴口罩，保護自己也保護別人。

(工商 )