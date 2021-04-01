台電高壓電桿緊鄰巷口，影響車輛通行，立法院副院長蔡其昌1日會勘。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區台灣大道6段726巷口為通往都會公園及沙鹿登山健行自行車步道重要道路，因台電高壓電桿緊鄰巷口，影響大客車通行，立法院副院長蔡其昌1日會勘要求改善，台電公司允諾將辦理電桿遷移作業，預計9月底前可完工。

台電高壓電桿因緊鄰台灣大道6段726巷口，阻礙交通造成車輛通行不便，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟今邀集台電台中區營運處處長黃明舜、市議員楊典忠、王立任及台中市建設局養護工程處海線工程隊隊長蘇佳禾、六路里長鄭啟霖等人到場會勘。

蔡其昌表示，許多鄉親向他反映，台電電線桿正好擋住沙鹿登山步道通行路口，由於該處有一座停車場以及一條巷弄，造成往來大客車迴轉不易，常常須倒車再迴個幾次，影響台灣大道車輛的通行，因電線桿涉及高壓、低壓電路問題，所以特別邀請台電前來研議後續電路繞道計畫，希望在安全無慮前提下將電線、電桿改道，以解決人民問題。

陳柏惟說，台電電線桿擋住台灣大道726巷口，對前來運動、爬山的民眾安全上造成疑慮，今天邀請台電及地方民代進行會勘後順利得到解決，未來將高壓、低壓電路改道，鄉親們通行問題將得到改善。

台電公司處長黃明舜表示，台電將針對該區域電桿進行系統性調整，台灣大道6段726巷口電桿(GE72)將往北遷移15米，同時將高、低壓架空線路及地下電壓線路拆除；原高、低壓架空線路改由台灣大道6段700巷電桿(HD26)以地下供電引接回台灣大道六段726巷內電桿(HE02)，預計9月底前可完工。

(中時 )