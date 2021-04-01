蘋果（Apple）已經公佈將在美國當地時間6月7日舉辦WWDC21全球咖發者大會，會中若無意外將會釋出iOS 15開發者測試版，帶領果粉邁入新世代。但即便如此，蘋果更新iOS 14的腳步沒有停歇。蘋果在iOS 14 beta 6當中針對Siri以及電池健康度回報功能進行了相當程度的改變與修正，值得深入了解。

【Siri創下先例 取消預測聲音】

針對iOS 14.5將為Siri帶來的改動，蘋果表示：「我們很高興能為英語使用者推出兩種新的 Siri 聲音，並提供選項讓 Siri 使用者在設定其裝置時，能從一開始就選擇想要使用的聲音。這是 Apple 長期致力多樣性和包容性承諾的實踐之一，讓各項產品和服務都能更好地呈現出我們所處世界的多樣性。」

根據蘋果提供的資料，在iOS 14.5當中 Siri將包括更多樣化的美式英語聲音選項，並且不再有預設聲音，因此使用者在設定裝置時，從一開始就能選擇要對自己說話的聲音。

針對提供兩種新的 Siri 聲音及取消預設聲音，是 Apple 致力多樣性和包容性承諾的具體實踐，為的是讓旗下各項產品和服務都能更好地呈現出蘋果使用者和所處世界的多樣性。做為參考，蘋果 Siri 是第一個沒有預設聲音的主要語音助理，對比之下Google Assistant 預設採用女聲，而 Alexa 只提供女聲。

在過去一年間，Apple 也為 Siri 加入對「黑人的命也是命 (Black Lives Matter)」及「停止仇恨亞裔 (Stop Asian Hate)」等詢問的回應，對基於性別辱罵性語句的強烈回應，以及包括「朗讀螢幕」、「聽寫」和「語音控制」等多種輔助使用語音功能。Siri 也會提供 COVID-19 相關資源，包括檢測地點和疫苗接種地點，當使用者詢問 COVID-19 症狀時，則會提供當地衛生主管機關的相關內容。

蘋果指出 Siri 持續往與有更多的知識和更好的理解程度不斷改進，尤其是不同方言、口音和語言的辨識方面。在iOS 14.5中，新的 Siri 聲音利用「類神經文字到語音 (Neural TTS)」技術，提供自然的聲音。而今（1）日天早上上線的 developer beta 也同步更新 Siri 在愛爾蘭、俄羅斯和義大利的聲音成 Neural TTS，目前總共有38 種Siri 聲音使用 Neural TTS 。

當前 Siri 支援 36 個國家的 21 種語言，每個月在超過 5 億部裝置上處理超過 250 億次要求。而全球英語使用者都能使用新的 Siri 聲音，此外，Siri 使用者現在於設定裝置時，能在 16 種語言中選擇他們偏好使用的聲音。

【電池健康度使用者介面】

蘋果指出：「iOS 14.5 包括一項能解決校正錯誤的功能更新，這錯誤可能導致一些使用者的 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone Pro 11 Max 電池健康度估算不準確。這項更新將重新校正電池健康度報告系統，包括最大容量和峰值效能能力。重新校正的所需時間將視各裝置的使用情況而定。」

近期有消息指出部分iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone Pro 11 Max 出現電池健康度回報功能相關的軟體錯誤，包含使用者可能會遇到電池電力意外耗盡，或在極少數情況下會出現峰值效能能力降低的情況；使用者也可能會看到最大電池容量報告的低於預期的百分比，或是收到建議電池服務的通知。此項軟體錯誤導致無法真正反映出實際的電池健康度。對此蘋果已緊急於iOS 14.5 developer beta 6中修復。

@AppleSupport My iphone 11’s BATTERY HEALTH is at 92%. I just bought it in December 2019 And noticed something’s wrong with the battery-defective PCs & I’d like it to be replaced free of charge and this is the second time I am reached out to @Apple see the screen shot 1/2 pic.twitter.com/noJomAXa2l — Aditya Tewari (@callingadi) July 28, 2020

@Apple @iNSPiREapr @AppleSupport please guide me what could be going wrong as my iphone11 is giving battery health maximum capacity at 93% and i find this decreasing a bit too fast. — Harshal (@Harshal214) October 3, 2020

藉由實際升級到iOS 14.5，這些受影響的裝置的電池健康度報告系統將針對最大電池容量和峰值效能能力進行重新校正。校正作業會在定期的充電週期內進行。在校正期間，不會改變裝置所顯示的最大容量百分比，但會在校正過程完成後更新為更準確的數值。預期這項校正對大多數的使用者來說會在幾週內完成，但小部分使用者可能會需要更長時間才能完成。使用者在完成校正作業完成後，若你還是持續擔憂手機的電池健康度問題，建議可聯繫 AppleCare 或前往授權維修中心，獲得進一步支援。

蘋果針對iOS 14.5納入不少新功能，包含可讓具備Apple Watch Series 3以上的使用者提供藉由已解鎖的Apple Watch來為iPhone解鎖，以及上述兩項重大更新。就內容上來看，對消費者來說絕對是誠意滿滿的更新。當前iOS 14.5已釋出developer beta 6，按照過往開發測試週期，已相當逼近正式版釋出時間，消費者可耐心等候蘋果釋出iOS 14.5正式版再行下載，以擁有最穩定的系統效能。

(科技)