4月1日被聯合國教科文組織列為「世界公民日」，包括聯合國NGO世界公民總會、臺灣財經刑法研究學會等共25個團體，上午台大國際會議廳舉辦聯合論壇，邀請30多位專家學者，針對法稅改革提出建言，有學者直指太極門案就是一種法稅迫害，台灣現行司法制度，尤其是行政訴訟制度確有改必要。

論壇開幕影片比利時人權無國界組織主席Willy Fautré，引用2019年7月司法院公布的民意調查，國內只有27％的民眾對司法感到滿意，部分執法人員不依法行事、違法濫權，就會剝奪人民自由與財產、造成人民的痛苦。Willy Fautré認為太極門案件突顯台灣司法制度有改革必要。

前總統府人權諮詢委員會委員暨東吳大學法研所教授李念祖談到，台灣憲法解釋數量最多是稅法解釋，但歷屆大法官研究稅法專精的人數極少，相關行政訴訟、稅法大部分都在研究抽稅的技術，忽略了抽稅的權力界限及法治規範，不該抽的稅如何防止被抽，而且抽錯稅是不是應該要本諸法治良心，向納稅人表示歉意。

台灣永社理事長黃帝穎律師認為，公民教育就是全民心中都要有人權法治觀念，法官、檢察官在審判、偵查執行上必需受到督促，他們才會更戰戰兢兢。行政程序法第117條的設計重點，在現代法治國的概念是行政機關不該做錯事。太極門案件中，違法稅單開立之後，只有對人民的權益侵害，找不到排除的事由，就應該要撤銷！

台灣陪審團協會副理事長張靜律師談到，司法的核心在審判；審判的核心在獨立，獨立的核心在良心。司法沒了良心就只是迫害人民的工具，侯寬仁就是迫害太極門的檢察官。法務部今年新補六個檢察長，侯寬仁居然還去報名，他呼籲不要讓侯寬仁去當檢察長，不然會帶壞司法風氣，司法問題也無法有效改善。

(中時 )