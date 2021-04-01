不少人會因為工作忙碌，沒有太多時間吃正餐於是先吃水果或豆漿墊胃，但網路上卻流傳許多關於空腹不能吃某種食物的言論，包括空腹吃番茄會胃結石，吃香蕉會傷心臟，也不能喝豆漿牛奶等等，讓人緊張不已，究竟這些資訊是否正確呢?一起來破除網路流言！
流言提到，吃香蕉會導致血液中鎂離子濃度飆升，因此損害心臟健康，中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，香蕉確實含有鈣、鎂離子，但只要是腎臟健康，人體在生理代謝機能正常的狀況下，會自行調節血液中的鈣、鎂離子濃度，所以除了腎功能不佳者，皆可以空腹食用香蕉。
謠言也傳出番茄中含有大量的膠質、困質以及肺膠酚等可溶性收劍劑成分。這些物質會與胃酸發生作用，形成難溶解的「結石」，食藥署則出面回應，目前尚無相關科學研究報告或醫學病例證實空腹吃番茄會導致結石，依據營養學的研究，番茄含有纖維素、維生素、礦物質及茄紅素等物質，但並無含大量膠質、困質、肺膠酚等成分。
至於空腹喝牛奶和豆漿會妨礙營養吸收，還會加重腸胃負擔的傳聞，聖馬爾定醫院營養室主任侯玟伊認為，雖然牛奶中的「酪蛋白」成分有凝乳化的特性，但整體來看，牛奶還是好吸收、好消化的食物。另外，尤偉銘營養師指出，空腹喝豆漿，豆漿裡的蛋白質往往會在人體內迅速轉化成熱量而被消耗掉，無法發揮營養作用，但只要搭配優質全穀雜糧的醣類食物，就能節省豆漿的蛋白質浪費。
(攝影、剪輯/邱子軒)
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。