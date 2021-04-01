空腹吃番茄會結石？吃香蕉損心臟？網路謠言大破解Internet Food Rumors

不少人會因為工作忙碌，沒有太多時間吃正餐於是先吃水果或豆漿墊胃，但網路上卻流傳許多關於空腹不能吃某種食物的言論，包括空腹吃番茄會胃結石，吃香蕉會傷心臟，也不能喝豆漿牛奶等等，讓人緊張不已，究竟這些資訊是否正確呢?一起來破除網路流言！

除了腎功能不佳者皆可以空腹食用香蕉。（圖／shutterstock）

流言提到，吃香蕉會導致血液中鎂離子濃度飆升，因此損害心臟健康，中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，香蕉確實含有鈣、鎂離子，但只要是腎臟健康，人體在生理代謝機能正常的狀況下，會自行調節血液中的鈣、鎂離子濃度，所以除了腎功能不佳者，皆可以空腹食用香蕉。

食藥署表示目前尚無相關科學研究報告或醫學病例證實空腹吃番茄會導致結石。（圖／shutterstock）

謠言也傳出番茄中含有大量的膠質、困質以及肺膠酚等可溶性收劍劑成分。這些物質會與胃酸發生作用，形成難溶解的「結石」，食藥署則出面回應，目前尚無相關科學研究報告或醫學病例證實空腹吃番茄會導致結石，依據營養學的研究，番茄含有纖維素、維生素、礦物質及茄紅素等物質，但並無含大量膠質、困質、肺膠酚等成分。

流言傳出空腹喝牛奶和豆漿會妨礙營養吸收。（圖／shutterstock）

至於空腹喝牛奶和豆漿會妨礙營養吸收，還會加重腸胃負擔的傳聞，聖馬爾定醫院營養室主任侯玟伊認為，雖然牛奶中的「酪蛋白」成分有凝乳化的特性，但整體來看，牛奶還是好吸收、好消化的食物。另外，尤偉銘營養師指出，空腹喝豆漿，豆漿裡的蛋白質往往會在人體內迅速轉化成熱量而被消耗掉，無法發揮營養作用，但只要搭配優質全穀雜糧的醣類食物，就能節省豆漿的蛋白質浪費。

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)