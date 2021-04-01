基隆市長林右昌近日勤跑台北演講，分享在基隆執政的點滴，不禁讓外界好奇是否在鋪路選台北市長，4月1日下午舉行EMU900電聯車首航儀式時，有媒體提問，下一步是否想到北市，對此，他回應表示，政治人物不是自己想要什麼，而是看民眾希望「我們」扮演什麼角色。

林右昌說，他並不預設立場，現在是基隆市長，現階段首要任務是把市政工作做好，並強調，現在是世21世紀，呼籲大家不要以狹隘角度去看待城市發展， 北北基桃是大首都圈，應該有整體區域發整想法和方向，大家合作團結在一起 才能解決各城市間面臨的困境和問題，若只想著自己的行政範圍，是無法解決市民碰到的困難，盼大家一起努力。

另外，記者提到，立委蔡適應是否會接棒基隆市長一職，蔡適應說，基隆現在的改變市民都能感受到，現在還是努力做好自己該做的事。

話鋒一轉，林右昌突然把麥克風轉向說，「蔡太謙虛了，讓我來說」，他進一步指出，自己當時參選市長時，基隆是最不快樂的城市，無論是失業、自殺率等，受最高的，在他執政6年多來不斷解決、克服許多問題，過去基隆有非常多藍營支持者，但現在不分藍綠，只支持有能力的執政者，越來越多人認同他推動這座城市的發展，未來一定也要有好的人選，「比如蔡適應，一棒接一棒」。

(中時 )