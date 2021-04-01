為提供民眾更便利的行動支付服務，即日起桃園捷運及高雄YouBike 2.0新增LINE Pay支付服務。

桃園捷運透過LINE Pay乘車碼搭乘，除可使用LINE Pay Money帳戶扣款外，亦可選用已綁定的任一發卡銀行信用卡／簽帳金融卡付款或使用LINE POINTS點數折抵，為LINE Pay乘車碼第一個開放綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸。

此外，高雄市YouBike 2.0微笑單車亦領先其他縣市，開放LINE Pay及LINE Pay Money綁定租借公共自行車服務，並同步推出不同運具轉乘優惠，4月1日起，租借YouBike前30分鐘由高雄市府補貼5元，民眾自付5元，使用一卡通或LINE Pay Money租借YouBike並轉乘大眾運輸享5元轉乘優惠，等同騎乘YouBike前30分鐘免費，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，提升使用率落實環保。

一卡通公司與LINE Pay深耕行動支付，繼於高雄捷運、淡海輕軌、部分公車客運及渡輪提供LINE Pay乘車碼服務後，再攜手桃園捷運公司開放民眾使用LINE Pay乘車碼直接扣款搭乘桃園捷運，更新增以綁定LINE Pay的任一發卡銀行信用卡／簽帳金融卡的付款方式，豐富民眾多元支付的選擇性，為LINE Pay乘車碼第一個開放綁定信用卡與簽帳金融卡扣款搭乘的大眾運輸。

此外，民眾除可於桃園捷運行動支付閘門直接使用一卡通電子票證或LINE Pay乘車碼搭乘外，亦可於桃捷TICKETS APP及桃園捷運旅客詢問處啟用LINE Pay及LINE Pay Money付款購票，民眾自行選用。

高雄市府交通局統計，高雄市YouBike 2.0微笑單車繼去年啟用以來，短短半年多已於各交通節點、學校、商圈等處，完成設置超過897處YouBike 2.0場站，提供8,660輛公共自行車，累計超過774萬使用人次，而透過一卡通票卡租借使用量約510萬筆，佔比超過65％。

為提供多元化便捷的支付服務，即日起新增LINE Pay多元付費方式，民眾只要下載YouBike 2.0官方APP，選擇卡片管理之新增卡片，選擇掃碼綁定卡並選LINE Pay，支付方式可選用LINE Pay Money或LINE Pay內已綁定的信用卡／簽帳卡，付款確認後即綁定成功。租借時請於車機上按「啟動掃碼鈕」使用已完成綁定LINE Pay的YouBike 2.0 APP對準螢幕掃碼即可租還車。

此外，高雄市YouBike 2.0微笑單車也同步啟用大眾運輸轉乘優惠功能，為落實使用者付費及鼓勵使用大眾運輸，市府也提供4月1日起前30分鐘高雄市府補貼5元，民眾自付5元，使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與捷運、公車、渡輪、輕軌（僅適用一卡通電子票證轉乘）及台鐵（單向：台鐵轉乘YouBike 2.0，僅適用一卡通電子票證轉乘）等任一運具，或LINE Pay Money雙向轉乘公共自行車與捷運、部分公車及渡輪，依據各票種享雙向轉乘優惠，每人次額外提供轉乘優惠5元，等於租借YouBike 2.0前30分鐘免費，民眾可多加運用享優惠；另使用MeNGo定期（月）票（具一卡通功能）可享無限次數前30分鐘免費體驗。

一卡通公司表示，大眾運輸工具轉乘功能為行動支付交通場域應用服務的最後一哩路，YouBike 2.0微笑單車的啟用達成新的里程碑，今後將持續布建於各項交通運具，便利民眾多元支付使用，並推出優惠鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，共同為環保盡一份心力。

(工商 )