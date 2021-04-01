針對學者批評前瞻再生水計畫僅編列2,000萬元，且6座再生水示範案進度緩慢，質疑內政部不重視再生水進度，營建署澄清表示，6座再生水示範案中，高雄鳳山再生水案營運中，高雄臨海、台南永康、台南安平等3案施工中，永康案可在今年4月先行供水，臨海案預計今年底供水後，總計增供4.1萬噸再生水，合計可達每日8.6萬噸再生水，安平可於111年供水，執行並無落後。

營建署表示，推動再生水有三大關鍵，主要有再生水價高於自來水價的問題，而且還要視地方政府推動案件的積極態度，以及企業的使用意願，所以要能夠成案是經過內政部、經濟部、科技部跨部會及地方縣市政府的通力合作下，才能完成。

目前營運中與施工中的4案是在地方政府積極協調才能促成，而尚未發包2案中，台中福田僅完成用水契約簽訂及台中豐原案尚在可行性評估，則是因為用水端需求不明確以及協商耗時所導致。

營建署強調，再生水的推動除102年規劃的6座示範案，已超前部署增加前瞻計畫納入的2座及今年核定計畫新增的3座，計有11座，其中台中水湳案及桃園桃北案皆已簽訂用水契約，台南仁德案預計今年4月簽訂用水契約，接續辦理發包作業。因再生水工程會依用水端需求而有所變動，對此，營建署在「公共污水處理廠再生水推動計畫」中納入滾動檢討機制，視用水端需求，分析檢討辦理案件之可行性，擴大再生水推動，希望再生水能夠成為抗旱救命水。

(工商 )