俗話說：「先成家，後立業。」對於不少男性來說，在步入婚姻後，穩定的家庭會成為他們強有力的精神支柱，此時「賢妻」正是家中不可或缺的重要角色，搜狐網命理專欄點名，天秤座、獅子座以及射手座的女性最會馴服丈夫，不僅超會持家，更連在事業上都有一番成績，讓老公們甘願乖乖被馴服。

▍1. 天秤座

別看生活中天秤女的性格總是溫柔體貼，與人相處融洽，身上有一種超親和的魅力，就以為她們是個軟柿子好欺負！其實在婚姻中，她們最擅長用撒嬌的方式來對付老公，把對方的脾氣吃死死，她們溫柔總是讓老公言聽計，讓對方只能乖乖投降，所以天秤女在管束老公方面非常有一套，分寸拿捏得當，十分聰明睿智。

▍2. 獅子座

獅子女的個性天生霸道強勢，不論在生活還是職場上都是雷厲風行的角色，她們好勝且不輕易服輸，就連在婚姻中都一定是個狠角色！她們只憑氣場就能嚇到對方，即便老公沒犯錯也不敢在獅子女面前大聲說話，因此她們在管理老公上絕對不輸於任何人，堪稱最狂母夜叉。

▍3. 射手座

射手座女性都非常精明能幹，做事情有條理、不張揚，面對任何事情都是胸有成竹的樣子，所以在管人方面她們也非常在行，再加上她們性格倔強強勢，不輕易服輸，所以一旦認定了就會負責到底。婚後的射手女很擅長精打細算過日子，對老公的管束也非常嚴苛，對於財務方面會一把抓，不僅打理好家庭，更能夠成為老公事業上的好幫手。

(中時新聞網)