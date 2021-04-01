林益全美技跳接

富邦悍將昨日與中信兄弟之戰，5上兄弟攻佔滿壘，眼看張志豪敲出一壘方向飛球要形成安打，結果被林益全空中抓飛鳥美技接殺，兄弟攻勢中斷，成為此戰關鍵守備，林益全在今日賽前表示當下跳起來是反射動作，接殺張志豪的球想要跟他說，「我鞋子穿Jordan啦！」

中信兄弟昨晚一度有機會翻盤，不料大好機會被林益全美技守備中斷，連投手游霆崴賽後都特地向林益全道謝，林益全表示球打過來後跳起來是反應，自己也認為那球真的很關鍵，「但感覺好像有一點太早跳，落下來後才接到球，不是最高點接到的。」

接殺張志豪的球成為比賽關鍵，不過林益全也笑說自己昨天也被他接到好幾顆，「我昨天接他兩顆、他也接我一顆，棒球就這麼好玩，也算是有來有往啦，我跟他關係也很好。」林益全還開玩笑說，「我忘了跟他說我鞋子穿Jordan，可能有氣墊啦！」

林益全開季以來陷入小低潮，尚未完全「熱機」，目前打擊率是2成05，他也坦言打擊還在適應中，「今年有很多有球速、有尾勁的年輕投手，第一次碰到還很陌生、掌握度不好，但現在該遇到的都遇過了，資料越多會有更好的攻擊策略，想要趕快調整好幫助球隊贏球。」

林益全認為味全龍徐若熙、統一獅古林睿煬兩名今年主力先發類型相似，「他們都是球速快、變化球不錯的投手，但現在中職越來越多150公里以上的投手，打者常對決之後會適應，就看進壘點有沒有辦法掌握，他們也會怕失投。」

(中時 )