海牛帶路體驗西濱黑色大地蘊藏的無限生機。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大山牧場和牛寶寶一起玩。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

捏麵文化的多功能展示館，設有DIY教室、戶外草坪區、生態池等場地。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

卦山村由18位在地青年職人進駐，有古琴表演、版畫、披薩親子美食教學、茶道教學等。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

兒童節連假到囉！彰化有15個觀光工廠及24個休閒農場，縣府依五大學習能力面向來為大家各推薦一個景點，可以去冒險、去感受、體驗美感、練習專注和訓練思考，玩動作、玩農作、玩藝作、玩手作、玩職作，大玩特玩，原來彰化有這麼多寶藏等待去深掘。

彰縣府城市暨觀光發展處特別府依五大學習能力面向來為大家各推薦一個景點。

1.玩動作，學習冒險力－海牛體驗

芳苑鄉西濱海岸的「黑色大地」，在海水退潮的時間，可以來趟海牛採蚵之旅，讓孩子們搭上黃牛車犇向潮間帶，體驗蚵農工作辛勞，還能挖文蛤抓蝦貝，觀察魚蝦蟹類等生物生態，傍晚時欣賞王功漁港落日，品嘗在地海產。

2.玩農作，學感受力－大山牧場

花壇大山牧場飼育有黑白相間的荷蘭牛及咖啡色的娟姍牛，可以來體驗餵食乳牛、擠牛奶等農作，感受孕育乳牛的辛苦，了解牛乳取之不易。牧場還有多種鮮奶產品，如風味火鍋、霜淇淋、鮮奶等，鮮奶饗宴。

3.玩藝作，學美感力－田尾公路花園

公路花園園藝街道適合騎乘單車或親子四輪車漫遊，不少庭院有提供園藝DIY課程，可以做出自我風格的植栽，陶冶美感。逛累了，也能在庭園餐廳休息或用餐。

4.玩手作，學專注力－巫家捏麵館

傳承了民俗技藝－捏麵文化的多功能展示館，設有DIY教室、戶外草坪區、生態池等場地，小朋友透過體驗捏麵人DIY，可以享受捏玩彩色泥巴的樂趣，是能讓小朋友激發潛能的最佳遊戲。

5.玩職作，學思考力－卦山村

位在八卦山大佛風景區遊客服務中心旁卦山村由18位在地青年職人進駐，有古琴表演、版畫、披薩親子美食教學、茶道教學等，4月份有一系列的兒童節快樂活動，如不織布手提包DIY、長頸鹿相框等課程，讓親子在玩樂中學習。

城觀處還推薦，可以搭乘國寶級蒸汽火車巡田水的溪湖糖廠，能夠焢窯、捉泥鰍、體驗古早農村生活的東螺溪休閒農場，擁有繽紛傘花、宛若彩虹仙境拓展藝術眼界的卡里善之樹，不斷穿針引線、目不轉睛學習織布的緞帶王觀光工等等，都是適合親子同遊、體驗在地文化的好選擇喔。

縣府也彙整了彰化縣內觀光工廠在兒童節連假期間的優惠資訊，值得上網尋找超值。

(中時 )