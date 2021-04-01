主打開放系統的HyRead Gaze閱讀器，從2019年第一台7.8吋閱讀器上市後，陸續推出適合商務人士、親子共讀的10.3吋Gaze X，以及7.8吋Gaze Note。為滿足讀者對於小尺寸電子書閱讀器的需求，凌網科技於2021年推出6吋電子紙閱讀器Gaze Pocket，輕巧機身提供給想外出攜帶、隨手閱讀的消費者新的選擇。並將於4月10日(六)於三創開放首次體驗，現場開放預購優惠。

凌網HyRead電子書與全台圖書館合作，整合個人書店購書、租書、訂閱雜誌，以及圖書館借閱電子書的服務，加上開放式的Gaze閱讀器讓消費者可將個人文件透過Gaze E Ink閱讀器來閱讀，滿足多樣化閱讀所需。Gaze Pocket 6吋電子紙閱讀器採用全平面電容式螢幕，1448x1072解析度、300ppi，內建32G容量，2GB RAM 搭載Android 8系統，適合閱讀文字為主的電子書，內建喇叭也適合聆聽有聲書，定價新台幣5,850元。

Gaze Pocket 6詳細規格。（凌網科技提供／黃慧雯台北傳真）

原定於2021台北國際書展開放Gaze Pocket體驗，受疫情影響，將於4月10日首度於三創公開亮相， 現場可搶先體驗Gaze Pocket，還可享有預購套裝優惠，內含Pocket 6吋全平面電子紙閱讀器乙台、直立式保護套乙枚、HyRead購書金 500 元，總價值超過新台幣 6,840 元的商品，於5月10日前享「限時預購」優惠價新台幣 5,388 元，實體通路加送限定的預購禮。預購方案將於5月底陸續出貨。

體驗會當天同步開放官網的線上預購，提供海內外的讀者共享預購優惠，詳情請見HyRead Gaze 閱讀器官網。

(科技)