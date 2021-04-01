台灣鳳梨銷往大陸受阻後，全台大搶購救鳳梨，高雄市美濃區型農蕭旦倫，也是一鳴生技公司研發經理，所研發的太空食物「鳳梨果脆」，成功打入愛爾蘭市場，今年這一波鳳梨產期加工生產鳳梨果脆，已經使用了20公噸的高雄鳳梨。

蕭旦倫2014年隨高雄市政府農業局赴歐美考察，發現歐美國家有吃果乾習慣，連早餐營養片都會加入果乾，於是投入果乾研發，開發出的太空食物「鳳梨果脆」，成功擄獲愛爾蘭參議員威爾森（Diarmuid Wilson）的味蕾，同時已經銷往歐盟打入國際高端市場。

由於他所開發的「鳳梨果脆」，改變傳統熱烘果乾吃起來溼黏的口感，改採用低溫下只把水分抽離方式，讓果乾含水率低於3％，不但營養價值不破壞，同時適度保留鳳梨的原形與香氣，在視覺與品味上都讓人驚豔與回味。

蕭旦倫說，台灣因電力、人力及水果栽種成本偏高，加上好吃的品種可能不耐儲運，讓台灣水果在國際市場的競爭力面臨更多挑戰。

他表示，果乾外銷沒有檢疫問題、且體積小易保存，或許可成為外銷替代方案，高雄水果可以透過加工成為果乾或果脆，讓外國人喜愛及留下深刻印象，3年前已透過貿易商打入美國超市。

高雄市農業局表示，這次高雄市生產的鳳梨果脆，能成功打入愛爾蘭市場，並獲得愛爾蘭政要的喜愛，後續農業局將輔導更多優越的農產加工品前往歐盟市場，讓台灣鳳梨能以多元面貌躍上世界舞台。

(中時 )