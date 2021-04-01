教育部今晚宣布，已獲中央流行疫情指揮中心同意，今（1）日起開放華語文獎學金生及優華語獎學金生等境外非學位生入境，約計1400人。華語受獎生來台比照境外學位生入境模式，教育部已通函我駐外館處及各大學受理這些學生來台籍辦理簽證事宜。

教育部提醒受獎華語生入境時須提供「登機前3天內之COVID-19核酸鹼測陰性報告」，並限定自桃園國際機場入境；學生入境後，應在入境大廳設置之櫃台報到，學校應親自派員至機場接送學生，以協助他們報到、搭乘防疫專車及入檢防疫旅館。

教育部說，受獎華語生入境後，一律住防疫旅館或集中檢疫所，完成14天居家檢疫後，應持續進行7天自主健康管理，學校應持續追蹤關懷並配合至「大專校院境外生居家檢疫關懷系統」落實境外生居家檢疫期間之追蹤與記錄，另學校應安排完成居家檢疫學生進行病毒核酸檢驗，檢驗為陰性者始能外出。

教育部表示，這次開放因雙邊合作互惠關係及華語文獎學金生等非學位生，至於其他非獎學金華語生、交換生、研修生等非學位生，將視這批學生入境檢疫情形及國內檢疫量能，評估依序開放入境，以確保在防疫優先的前提下，安全有序地讓境外生來台就學。

(中時 )