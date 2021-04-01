台中市大里區南昌精密工業股份有限公司，1日捐贈一輛4百多萬的救護車給台中市消防局第三大隊國光分隊使用。（黃國峰攝）

取之於社會，用之於社會，台中市大里區的南昌精密工業股份有限公司，1日捐贈一輛4百多萬的救護車給台中市消防局第三大隊國光分隊使用，由局長曾進財代表接受，董事長曾木林表示，有感於救護工作辛勞及專業，希望藉此拋磚引玉，號召有能力的企業家一起來幫助更多有需要幫助的人，回饋社會。

南昌公司在地生根已有50年歷史，專門製造縫紉機的零件及特殊儀器零件等，曾木林表示與夫人林嬌鳳女士，感念消防人員救災的辛勞及醫療科技日新月異，需要配備更為齊全的救護車，由於內人已於去年因病去世，為將她在世時樂於助人的精神延續下去，決定捐贈這部救護車，也呼籲企業界一同攜手愛心，關懷生命。

消防局長曾進財指出，每個分隊的救護量大都約佔所有勤務的百分之六、七十左右，以台中市來說以往一整年的救護量將近13萬件，但去年因為疫情的關係，有居家檢疫、隔離者若覺得身體不舒服者，則需由消防隊出動專責救護車送往醫院，去年因而突破了13萬3千多件，也就是每4分鐘就有一件救護案件。

曾進財表示，全台中目前正在執勤的救護車有75輛，而台中市有52個分隊，也就是有將近一半的分隊僅有一輛救護車，但為應付新冠肺炎疫情及一般救護勤務，最少每分隊要有2輛救護車；救護就是跟時間在競賽，因此有足夠的救護車更顯重要。

曾進財接著指出，這次很感謝曾董事長慷慨捐贈，聽分隊長提起，最初是曾董事長跟他兒子主動到國光分隊來詢問需要什麼？因一輛配備齊全的救護車要價4百多萬，分隊也不好意思開口，但衡量結果，還是最缺救護車而開口，沒想到曾董事長一口就答應了，真的非常感激。

(中時 )