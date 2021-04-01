全球前五大手機品牌vivo推出全新智慧型手機X60系列-vivo X60 Pro和vivo X60，自3/24-3/28開放預購以來創下佳績，平均每日銷量較上一代X50系列成長4.2倍，4月1日起於全通路開賣，還可搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，4/1-4/30購機並登錄vivo官網就送vivo無線運動藍牙耳機Lite。

vivo 與光學大廠蔡司雙方達成全球戰略合作夥伴關係，共同成立「vivo ZEISS Imaging Lab聯合影像實驗室」，對於影像旗艦手機來說，鏡頭的優劣影響到最終的成像效果，一顆出色的光學鏡頭更是高品質成像的必要條件。vivo X60系列搭載vivo與蔡司聯合研發的專業光學鏡頭，讓攝影功能更強悍，同時也首次將蔡司Biotar鏡頭唯美人像攝影效果復刻在手機中，打造媲美單眼相機級的景深效果模擬和絢麗光斑。

vivo為解決手機攝影穩定性的問題，繼2020年發表搭載「微雲台影像技術」的vivo X50 Pro後，再度推出全新升級、搭載「微雲台2.0」全新旗艦手機vivo X60 Pro，錄影效果比OIS光學防手震提升3倍穩定，比上一代防震效果更強悍、光圈更大，主鏡頭搭載IMX598感應器，光圈升級至f/1.48，夜拍、運動攝影更清晰。

vivo X60系列延續了X系列「以薄為美」的追求，帶來極致輕薄的設計，vivo X60 Pro採用前後3D曲面螢幕設計，手感更輕薄，持握更舒適，搭載AMOLED FHD+全螢幕，厚度7.59mm；vivo X60厚度僅7.36mm，是目前vivo最輕薄的5G旗艦級手機，全系列共有冰極光與迷霧黑兩色，冰極光在不同角度與光源下可產生五彩斑斕的夢幻感，迷霧黑則展現沉著穩重魅力。

至於消費者最在意的保固，vivo也推出六大貼心售後保障，凡購機即可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期方案始終如一」，預知詳情請洽vivo官網或vivo客服中心專線：0800-092-180來進一步了解。

(科技)