美國NASA的火星探索專案日前發起「把你的名字送上火星」的活動，在官網登記頁面上把「台灣」列在「國家」選項內，北京為此表達抗議。目前已將「國家」選項更名為「地點」，內文增「國家／地區／領地」的說明。（圖／NASA官網）

美國太空總署（NASA）在最近的一個活動中因把臺灣列在國家選項中，被大陸網民發現，認為此舉「傷害了中國人民樸素感情」，在大陸國台辦要求下，NASA已在網頁上將原來「國家」的選項名稱改為「地點」，點開後出現「國家／地區／領地」字樣，內容仍包括台灣。NASA並在回覆媒體詢問時稱，此舉將能「更好地反映所列地理位置類型的多樣性」。

據《美國之音》報導，NASA的火星探索專案日前發起「把你的名字送上火星」的活動，在官網登記頁面上把「臺灣」作為「國家」的一個選項，被中國大陸網友發現。

中共官媒《人民日報》所屬《人民網》在獲知網民反應後發表評論說，NASA居然把臺灣列為國家，不管有意還是無意，這種錯誤都是不可原諒的。大陸國台辦發言人朱鳳蓮3月31日在發佈會上被問到這個問題時，要求NASA恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，儘快改正錯誤。

報導說，通過搜索NASA官網的數位檔案館「網站時光機」 (Wayback Machine)可以發現，直到3月30日，NASA官網「把你的名字送上火星」網頁的下拉式功能表仍使用「國家」功能變數名稱，選項含「臺灣」。不過，在3月31日可以看到，該網頁下拉式功能表的功能變數名稱已改為「地點」，點開後，上方有「選擇國家/地區/領地」字樣，「臺灣」仍在選單中。

《美國之音》為此向NASA發出了請求置評的電郵後，NASA以電郵回覆稱：「提交資訊的表格上的適當功能變數名稱已更新為『地點』，下拉式功能表選項也更新為『國家/地區/領地』，以更好地反映所列地理位置類型的多樣性。」

(中時新聞網)