為積極落實企業社會責任，響應政府協助青年創業圓夢政策，提供青創業者取得經營所需資金，華南銀行以融資業務結合分行據點之優勢，配合「青年創業及啟動金貸款」新優惠措施，針對貸款金額100萬元以下之案件，以從優、從簡、從速三大原則，並配合政府提供前5年利息全額補貼，藉由青創貸款業務，挖掘潛力優質客戶。

相較過去的青創貸款，2020年8月上路之青創貸款簡化100萬元以下之貸款程序，不僅新增貸款歸戶金額100萬元以下，5年利息政府全額補助；另財團法人中小企業信用保證基金保證成數更會提供95成以上之保證，以負責人名義申貸本貸款之歸戶金額100萬元以下者，銀行無須徵提保證人，以簡易申請書表格就可取代複雜的創業計畫書，十分便民。

因疫情影響造成經濟來源減少，加上圓夢動力的交互影響，使得民眾思想模式產生改變，讓許多上班族有了創業的想法，統計截至2021年3月31日，華銀承作之青創貸款共2,622件，核保融資金額約25億元，華銀將持續透過青創貸款給予創業家更多舞台，做為創業家最堅實的後盾。

華銀繼年初獲金管會紓困振興貸款第二期六個獎項後，2021年3月14日再次獲「信保金質獎（金融機構）」、「新創重點產業相挺獎」、「信保金質獎（授信經理人）」等六項獎項，顯示華銀力挺中小企業，在企金授信商品與經理人的專業服務方面，深受主管機關與各行業之肯定。

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