大陸1名18歲女子日前控告住家遭1名男子闖入後，被偷走約台幣22萬，警方之後抓到男子並深入追查，才發現事實根本不是如此；原來男子原本答應每月給台幣22萬包養女子，但他根本沒有其財力，於是他用紙袋裝了1疊「冥紙」並密封起來，騙對方是整把現鈔；女子事後發現遭騙氣不過，才會向警方謊稱遭偷錢。

根據《潇湘晨報》報導，大陸浙江溫州1名女子日前報警稱住家的5萬元人民幣（約22萬台幣）遭偷走，而偷走的人是1名她稱為「老闆」的人，警方接獲報案後，立即根據她提供的線索逮到人，這位老闆是1名江西劉姓男子（44歲），警方再往下追查偷竊動機後，才發現驚人事實。

男子將冥紙裝進紙袋，假裝是現金騙女子。（圖／翻攝自陸媒）

警方發現，原來劉男其實是花錢欲包養吳女，他原本承諾以每個月5萬照顧對方，而吳女當下也答應了包養條件，2人隨即回家發生關係，但劉男其實沒有經濟條件可以包養，於是他當晚靈機一動，先在見面前在附近店家買了厚厚一疊的「冥紙」，再將冥紙放在放在紙袋裡交給吳女。

劉男拿出紙袋時還說「這是接下來這個月的生活費，你自己收好。」而吳女當下也不疑有他收下錢，並放進抽屜裡，等到過了1夜劉男離開後，她起床打開紙袋才發現裏頭的人「冥」幣，才得知遭詐騙，讓她氣得當下衝去警局報警。

(中時新聞網)