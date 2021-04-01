美國駐澳洲代理大使高德曼透露，華府和坎培拉正在討論如何因應一連串可能發生的軍事局勢，其中包括台海爆發戰事。

英國「衛報」（The Guardian）報導，高德曼（Michael Goldman）也對澳洲過去一年挺身對抗中國的「經濟脅迫」表達崇高的敬意。高德曼說，美國總統拜登（Joe Biden）政府要向澳洲及其他盟友表達支持之意。

在澳洲國立大學（Australian National University）今天發布關於國家安全主題的Podcast中，高德曼被問及台灣的重要性，以及一旦爆發衝突事件，華府對坎培拉當局扮演的角色是否有任何期待。

高德曼說：「我想我們致力成為合作的盟友，不但讓我們的軍隊有協同作戰能力，可以一起運作無礙，在戰略規劃上也是如此。」

「當你檢視戰略規劃，它涵蓋你所提到的一連串可能發生的偶發事件，其中台灣顯然是重要部分。」

高德曼曾經三度住在台灣，其中包括美國外交系統的首次外派。高德曼表示，美國在「在道德義務上和法律上都應該協助台灣正當的自衛需求」。

高德曼表示，美國也致力提高台灣和國際社會互動的能力，他也說，台灣被世界衛生組織排除在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）商議外，令人震驚。

報導中表示，澳洲政府的立場是支持透過對話，和平解決在台灣和其他區域議題上的歧見。

(中央社)