高雄首處原住民地區育兒資源中心1日於桃源區開幕啟用，秘書長楊明州、社會局局長謝琍琍、桃源區長謝英雄等人到場，共同以立體積木拼成家的圖像，象徵桃源育兒資源中心將成為孩子們第二個家，作為送給孩子們的兒童節禮物。

秘書長楊明州表示，高市府積極建構友善育兒環境，減緩家庭育兒壓力，致力推廣育兒支持服務至偏鄉地區，使原住民地區部落育兒資源更加完善，透過市府團隊公私協力，尤其是桃源區公所大力支持並提供寬暢舒適的空間，終能在今年完成桃源育兒資源中心設置，並於兒童節前夕開幕啟用，從此桃源就有一處親子專屬的遊戲空間，是送給部落孩子最好的兒童節禮物。

社會局長謝琍琍表示，育兒資源中心提供6歲以下嬰幼兒及其照顧者免費使用玩具圖書、兒童發展篩檢、親職講座、親子活動、育兒諮詢等服務，歡迎部落內的育兒家庭多多運用。

桃源育兒資源中心是高雄第21處成立的中心，也是六都第1座設置於原住民地區的育兒資源中心，更是全國繼台東縣、花蓮縣之後第3個於原鄉設置的縣市，由社會局委託兒福聯盟承接營運，桃源育兒中心以「原住民特色」為主題，空間內充滿著各種「自然森林味」的木作教玩具。

執行長白麗芳表示，最具特色的是動森遊戲互動牆，利用木頭製作成天然的音階可以敲打出聲音，繪圖上當地的語言圖騰，並將森林中的各種動物、植物設計在拼拼樂的互動遊戲，讓親子們可以在互動遊戲中，更為認識自己的語言、音樂和自己的生活環境，並在遊戲中培養溫暖的親子關係。

(中時 )