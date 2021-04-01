中信兄弟總教練林威助從球員時期就吸粉無數，當上總教練後也深受球迷愛戴，日前兄弟球團推出林威助監督紀念商品，7樣商品光是限時72小時預購的金額就破百萬，球團表示數字比一檔主題日的銷售總金額還高，可以說是中職最「吸金」的總教練。

中信兄弟日前推出「首波」林威助監督紀念商品，包含短T、棒球帽、毛巾、帆布袋、壓克力立牌、筆記本及日式應援扇，最便宜的筆記本300元、最貴的「一心不亂」條紋短T售價980元，從19日中午12點預購至22日中午12點，短短72小時預購金額就破百萬，林威助商品的購買力相當驚人。

中信兄弟球團表示，3天時間預購金額破百萬，還有日本「林太太」跨海請代購購買，顯現林威助粉絲數量龐大，預購金額堪比一檔主題日的銷售額，且這只是首波預購商品，接下來還會有商品陸續推出，林威助聽聞後不斷微笑說「謝謝大家支持」。

林威助監督紀念商品以「突破」、「一心不亂」最為主題，林威助認為2021由0→1​，象徵一切將有新突破、新契機​，祈望最低迷的一年離我們遠去​，今年是全新且充滿希望的一年​。「一心不亂」則是林威助總教練帶兵的態度​，一心一意、專心致志、一球入魂、一生懸命​，團結、凝聚、無怯、集中、專注、決勝負！​

中信兄弟總教練林威助推出周邊商品。（中信兄弟提供）

中信兄弟總教練林威助推出周邊商品。（中信兄弟提供）

中信兄弟總教練林威助推出周邊商品。（中信兄弟提供）

(中時 )