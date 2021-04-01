為了讓金融服務業重視、落實金融消費者保護，金管會證期局副局長郭佳君1日宣布持續推動「證券商公平待客原則評核機制」，她指出，2021年該評核邁入第三年，受評的綜合證券商達30家，4月底前證券商必須把自評結果報送金管會、7月公布評核結果。郭佳君強調，今年新增「顯著進步獎」，未進到排名前20％、但較前次受評進步顯著的會取一至三名頒發獎項。

郭佳君指出，金管會在2015年底訂定「金融服務業公平待客原則」，作為金融服務業推動與執行金融消費者保護的參考，且為協助業者瞭解自身落實公平待客原則情形，已建立「金融服務業公平待客原則評核機制」，並自2019年起開始實施。

郭佳君表示，2019年已首度表揚評核成績排名前20％的6家「綜合證券商」，2020年表揚前20％的6家「專營證券商」，並由評核表現績優的證券商簡報分享落實公平待客原則的實務經驗，讓同業可互相學習及精進對金融消費者權益保護的實務做法。

原本金管會預訂第三年起考慮公布排名後20％的券商，不過，郭佳君表示，站在鼓勵的角度，今年還不會揭露後20％的券商，只會加強輔導並追蹤業者改善情形。

郭佳君表示，繼2019年首次對「綜合」證券商評核，2021為第二次對綜合證券商進行評核，受評的綜合證券商有30家，應在2021年4月底前將公平待客原則落實情形的自評結果報送金管會，金管會預計將於評核後於7月份發布評核結果。

金管會表示，鼓勵證券商具體落實公平待客原則，從管理階層由上而下，根植公平待客原則於企業文化，促使證券商在發展業務的同時重視公平待客原則與金融消費者保護。

(工商 )