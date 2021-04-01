櫃買中心1日表示，上櫃公司應於110年3月31日公告申報109年度財報共786家，已全數完成公告申報。統計上櫃公司109年營收2兆2,582億元，年增498億元及2.26％；109年稅前淨利2,257億元，年增348億元及18.22％，整體獲利表現出色。

櫃買中心分析指出，獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，半導體業因受惠5G等產品需求增加帶動獲利成長；生技醫療業因部分公司採用權益法之關聯企業損益份額及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加而挹注獲利；其他電子業則是因疫情帶動相關產品需求成長。

獲利衰退金額較大之產業主要為觀光事業、文化創意業及光電業，觀光事業受疫情衝擊，市場旅遊需求減少導致整體產業獲利衰退；文化創意業因個別公司受新冠疫情影響，應收帳款收款較慢，故認列應收帳款備抵損失及商譽減損；光電業則是因部分公司去年有認列處分不動產利益及個別公司本期認列和解相關費用損失所致。

櫃買中心統計每股盈餘（EPS）超過10元之公司有42家，5元至10元公司78家，2元至5元公司184家，整體獲利上櫃公司有566家，超過全體上櫃公司的7成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司，值得多加關注。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，可利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）查詢。

另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

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