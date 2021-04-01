證交所表示，全體上市公司去（109）年營收總額達33兆786億元，較108年成長3,355億元，增幅1.02％，稅前淨利2兆8,891億元，較108年度成長5,106億元，增幅21.47％，國內經濟成長持續走高，上市公司營收及獲利穩定成長，雙雙創新高。

證交所統計，本國上市公司去年營業收入32兆2,673億元，較108年度成長3,805億元，增幅1.19％；不過，獲利表現亮眼，稅前淨利2兆8,097億元，較108年成長5,071億元，增幅22.02％。

另外，第一上市公司去年營業收入8,113億元，較108年衰退450億元，減幅5.26％；但稅前淨利794億元，較108年成長35億元，增幅4.61％。

證交所分析，去年獲利成長產業主要為半導體業、電腦及周邊設備業、航運業、電子零組件業暨金融保險業。半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。電腦及周邊設備業因疫情居家辦公趨勢，刺激筆電及伺服器出貨需求，帶動獲利成長。

航運業則因缺櫃使供給吃緊，加上填補庫存需求使運價創高，致獲利攀升。電子零組件業則因5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦，使獲利提升。金融保險業則因投資利得及保費收入增加，致獲利上揚。

另外，證交所指出，第一上市公司去年受疫情影響，導致民生消費降低衝擊傳統產業，整體營收略微下滑，惟居家辦公、遠距教學需求成長帶動電子產業動能，推升整體KY公司獲利表現。

(工商 )