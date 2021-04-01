宅經濟發酵、美國房市及修繕市場熱絡，鑽全（1527）氣動釘槍、自行車零件及車用氣動工具接單報喜，被客戶追交貨。氣動釘槍目前訂單能見度看到第三季末，交期長達半年；車用氣動工具訂單回溫，訂單能見度看到第二季末；自行車鋁鎂前叉壓鑄件訂單近產能滿載。

鑽全去年前七月合併營收受疫情影響而下滑，拜美國低利率政策，帶旺新屋交易活絡，加上疫情讓美國人居家辦公時間變長，願意動支政府發放補助金購買DIY電動工具，鑽全建築用的氣動釘槍需求也顯著增溫，自行車零組件也因宅經濟發酵而受益，去年八月起，合併營收由負轉正，全年合併營收35.89億元，年增3.62％。本業獲利5.51億元，囿於利息收入減少，認列匯損2千多萬元，本期淨利4.07億元，EPS從2019年4.15元降至2.94元。今年前二月合併營收6.79億元，年成長21.15％。

鑽全指出，鑽全生產建築用氣動釘槍目前訂單滿載，但因缺工、缺貨櫃及缺紙箱等，致使客戶下單只能供貨八成。鑽全擔憂訂單熱絡只是短期現象，只聘僱短期工因應訂單，但因生產不及，連行政單位員工也到生產線支援。由於部分客戶下一整年訂單，目前建築類氣動釘槍訂單熱度不減，訂單能見度看到第三季末，由於人手不足，3月下單要等9、10月才能交貨，交期從原先2個月延長至6個月以上。

鑽全表示，鑽全車用氣動工具訂單也回溫，目前下單要3個月才交貨，訂單能見度看到第二季末。部分自行車客戶下鋁鎂自行車前叉壓鑄造件長單，目前供不應求，訂單接近產能滿載。鑽全表示，鑽全比較謹慎，並無擴廠計畫，策略是維持既有產能，滿足客戶訂單需求。

鑽全指出，為反映原物料上漲、運費及新台幣匯率等因素，鑽全2021年起調漲新接訂單，漲幅依不同地區及不同客戶，有不同漲幅，平均漲幅3％～5％。

法人預估，鑽全今年營收、獲利均可優於去年，營收挑戰40億元以上，新台幣匯率如果未大幅升值，今年EPS有機會回升至3.5元以上。

(工商 )