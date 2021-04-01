對於調查局航業處基隆調查站遺失扣案毒品，以及組長徐宿良涉及財產來源不明罪，經檢方搜索後發現徐宿良生活奢華，以財產來源不明罪收押一案，網友砲轟：「貪污關到死」、「民主與法制被這些小輩惡徒玩弄於股掌，讓人感到非常不公」，也有網友酸，「台灣已轉型了，正常啦」、「台灣價值不夠」！

法務部調查局航業處基隆調查站2019年查獲安毒一案，由時任組長的徐宿良指示調查官鄭翊將6.5公斤安非他命送到調查局鑑識科學處鑑定，但途中毒品遺失，航業處基隆調查站事隔一年，才在去年向調查局局本部報告，全案因此曝光。

檢方擴大偵辦此案，於3月29日聯合調查局北機站人員搜索徐宿良與其妻子李翠萍的住處等4地點，根據檢方公布資料，香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。

另檢視徐宿良妻子李翠萍的臉書發現，李翠萍自稱是各大專櫃百貨的VIP，出手闊綽，日子過得相當富裕，也不吝嗇與親友分享。此外，徐宿良的座車為賓士休旅車，生活奢華。

對此，網友留言砲轟，「貪汙關到死」、「原來錢要這樣賺」、「上樑不正下樑歪」、「民主與法制被這些小輩惡徒玩弄於股掌，讓人感到非常不公」、「中校軍官貪900個口罩關10年，我們看看這個調查官貪那麼多錢，要被判幾年？」、「人民苦哈哈，沒福利，卻萬萬稅」、「要看拿到了綠牌沒？搞不好，那天高昇當調查局長！」、「台灣已轉型了，正常啦」、「台灣價值不夠」、「台灣的下一代可能就是被這些毒品毀了」！

(中時新聞網)