高市刑大破獲投資詐騙集團，帶回林姓主嫌（前）及其女友。（柯宗緯翻攝）

高雄1名工程師接獲網路投資訊息，被網路博奕集團洗腦，先後匯了126萬元投資，起初嘗到甜頭，以為爽賺1倍，未料事後遭刻意刁難，還被封鎖。工程師氣得報案，高市刑大循線逮捕林男等4嫌到案，全案依反洗錢防制法、詐欺罪送辦。

警方調查，這名湯姓男工程師去年12月在網路看到投資訊息廣告，被詐騙集團盯上「釣魚」，對方以LINE大聊投資經，事後有自稱工程師、指導員的網友，教學如何投資獲利，聲稱熟知平台漏洞，強調「穩定獲利保證出金」。

湯男依照對方指示，先匯入35萬元投資，小賺幾萬元後，又被慫恿再加碼投資，前後匯入126萬元到詐騙集團提供的人頭帳戶，在「指導員」協助下，看似賺了1倍，帳面數字達250多萬，但等到湯男覺得賺夠了，想拿回現金，卻遭百般刁難。

業者拐騙說，必須升級會員要匯8萬才能領回，又語帶威脅「可以獲利這麼多，是因為駭客程式攻擊」，揚言要報警處理，「不可能退錢」，隨後就封鎖湯男帳號搞失蹤，湯男才知遇到詐騙。

湯男不甘血汗錢遭詐，連本金都拿不回來，今年1月向警方報案。高市刑大連月來偵辦，先後逮捕林姓及黃姓車手，前天則追到大寮逮捕26歲林姓主嫌及提供帳戶的李姓女友，查扣現金109萬餘元、手機3支、銀行存簿、點鈔機等證物，4人遭移送法辦，其中不認詐騙的林男遭羈押。

(中時 )