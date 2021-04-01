新北市中和區秀安一帶內有秀仁、秀山等10里，居民超過4萬2000人，約占中和總人口數10％，卻僅有1個里民活動中心和1個集會所。新北市議員張志豪爭取十秀活動中心，終於獲內政部同意補助6成經費。張志豪表示，將以建議款補助剩下的4成經費，盼能於明年年初完成興建案。

張志豪說，中和區秀安一帶欠缺活動中心，在里長和里民多次陳情下，選擇中正路、大智街口的台64線高架橋下方停車空間進行活化會勘。去年邀集交通部公路總局、城鄉局、中和公所、里長會勘後，決議將部分土地變更做為多目標使用，活化空間建設里民活動中心。

張志豪說，在市政總質詢上，也親自向市長侯友宜請命，不但成功爭取到民政局預算並由侯友宜市長承諾列入市府重要施政計畫。

新北市中和區十秀活動中心示意圖。（張志豪服務處提供）

內政部於今年2月24日「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫」審查會議中審議，並於3月8日同意補助興建經費，營建署並要求於8月開工、明年3月完工。

張志豪表示，十秀活動中心就是閒置空間活化的最佳案例，也感謝中央政府交通部、內政部的協助，經過1年的時間在中央地方合作下，明年十秀等十里里民就有嶄新的活動中心可以使用。

中和區公所也將在4月8日下午4時30分於公所禮堂召開說明會，邀請中和民眾一同前往關心、表達意見。

(中時 )