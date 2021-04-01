隋棠1日出席醫療防疫品牌快閃店開幕活動，熱愛旅遊的她被問起今首航的帛琉旅遊泡泡時表示，她曾去過一次帛琉，覺得真的很漂亮，當地至今仍保留了不太經過人為破壞、很原始的大自然景觀，甚至還有白色的泥可以敷臉，最近看到新聞有勾起多年前美好的旅遊回憶，但她偏好個人深度自由行的旅遊方式，跟團的話可能要再等等看，且如果是要她「一打三」帶著Max、Lucy、Olie出國旅遊是絕對不可能，因為他們3個湊在一起是會掀開屋頂的吵鬧程度。

她說，之前曾邀請小孩的同學們到家裡玩，那些只有生獨生子女的父母都會嚇到，他們會發現怎麼自己的小孩跟他們家3個小孩玩在一起時可以變得這麼野，「我都要先跟別的父母道歉，不斷說不好意思，請他們來我們家不要嚇到，因為我們家小朋友比較瘋、不受控」。而年紀最小的弟弟Olie也非常融入，雖沒人跟他玩，也很能自得其樂，跟哥哥姊姊們玩得很開心，就算聽不懂規則，也會亂跟著往前衝。Max則已經有小小的情竇初開，在學校異性緣不錯，還會跟她說有好漂亮的女同學。

隋棠出席活動。（粘耿豪攝）

隋棠出席活動。（粘耿豪攝）

即將復出拍戲的她，還沒跟小朋友們報備，覺得「發生了再講」，她工作時的狀況之前只有小孩參與過她擔任兒童性侵防治說故事講師、以及和她一起去服裝公司開會，小孩在路上看到她的代言看板，會說「媽媽，妳在牆上工作」，拍戲的工作，則還從未參與過，她覺得「挫咧等」的，應該即將肩負起照顧小孩全部重責的老公Tony，但他又很支持所有她想做的事。

(中時 )