中廣董事長趙少康今舉辦座談討論綠能，響應4月4日在高雄登場「反空汙抗暖化遊行」。趙說，雖然政府資料顯示PM2.5逐年減少，但得到肺腺癌人數卻逐年攀升，推斷比PM2.5更小的粒子未減，而且更毒，形成致癌物，日前農委會主委陳吉仲提及友人因空汙罹患肺腺癌當場哽咽，「哭能解決問題嗎？」

與會的曾任環保署長的國民黨前副主席郝龍斌則說，官員對空汙流下眼淚，無法改善環境汙染，降低罹患肺癌人數，希望能源政策能務實，有效提升再生能源，解決嚴重霧霾。

趙少康今天舉辦「綠能發電如牛步，以肺換電何時了？」座談，邀請郝龍斌、前環保署長魏國彥、台北市立大學衛福系副教授林于凱、資深媒體人陳文茜與談。

趙少康說，蔡政府宣示2025達到非核家園，其中再生能源佔20％，但執政5年來，綠能只增加1％，未來4年怎麼可能補上14％缺口；另外，使用煤的比例卻不降反增。

趙少康說，罹患肺腺癌人數逐年攀升，他推斷比PM2.5更小的粒子未減，而且更毒，形成致癌物；魏國彥補充，若細微顆粒帶有芳香精、重金屬元素，進入肺泡跟著血液走到各個器官，將延伸出心臟病、失智症、腎臟等病徵。

陳文茜表示，回顧過去能源政策辯論，都是愚人節式的討論，台灣空汙之所以嚴重，核能只是一個導引，且被高度汙名化，現在卻說反煤就為了恢復核四，這是附和共匪嗎？

接著，陳文茜說，為了預防肺癌，日本政府提倡早期篩檢，但在台灣，依據規定，診所或醫院若要置放低劑量電腦斷層（CT）機器，必須有20床的病房，而管制CT真正理由是因利益團體遊說，台灣民眾很多被檢測出肺腺癌時都是末期，因為衛福部不讓民眾早期篩檢。

(中時 )