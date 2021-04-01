為防制事故發生，新北市新店警分局今（1日）起將展開為期一周交通大執法。（新店警分局提供）

新北市今年元旦至3月30日，全市A1（死亡）、A2（受傷）車禍事故共1萬1396件，較去年同期增加12.6％，為防制事故發生，新店警分局今（1日）起將展開為期一周交通大執法。

據統計，新北市今年迄今A1、A2交通事故，較去年同期增加12.6％，造成42人死亡、1萬5251人受傷，分析案件主要肇事原因以轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮、變換車道或方向不當、違反特定標誌（標線）等項目居多。

為防制交通事故，新店警分局將展開為期1周交通大執法，針對轉彎及變換車道未依規定、闖紅燈、紅燈右轉、機車未依規定兩段式左轉、行駛禁行機車道、酒後駕車等易肇事交通違規及路段（口）加強執法。

為防制事故發生，新北市新店警分局今（1日）起將展開為期一周交通大執法。（新店警分局提供）

另發現上午6時至9時及15時至18時亦為酒後駕車肇事熱時，警方指出，酒精代謝時間依個人身體狀況有所不同，如前一晚有飲酒，建議24小時內不要騎車或開車，避免成為酒駕肇事的高危險群。

警方呼籲，標誌、標線、號誌都是建立用路秩序的管制設施，行車時務必遵守標誌、標線、號誌之指示，才能保障自身與他人用路安全。新店警分局也將持續檢視轄內易肇事路段，針對不合理道路交通工程，提報相關機關共同研商改善，以營造友善用路環境，務使市民生命及財產損害減少到最低。

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(中時 )