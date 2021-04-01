隨著比特幣的流行，杜拜不斷創新，並接受了數位化趨勢，甚至支援加密貨幣支付房地產物業。

總部位於杜拜的房地產公司Asset Advisors為投資者、購房者、企業和希望搬遷到杜拜的個人提供房產投資和高檔房地產選擇，Asset Advisors透過比特幣和以太坊（Ethereum）支付，讓擁有房產的過程即時完成，Tether（USDT）也被接受為一種支付方式。

根據The Asset Advisors的執行長兼創始人Fawzi Hamze的說法，該交易是安全且透明的，並且購買時客戶甚至不必在杜拜。在與Blockchain.news的對話中，Hamze闡述了使用比特幣和以太坊作為房屋預付款的過程：

「一旦客戶確認了他希望擁有的財產，並且我們就價格，財產明細和付款時間表達成了一致，我們將作為第一份正式合同簽發OTP（要約購買），以確保客戶將購買該財產。然後，客戶通知我們他更喜歡使用哪種加密貨幣，然後我們與第三方加密貨幣交易所核對百分比費用。」

為了實現這一目標，資產顧問與開發人員緊密合作，他們負責批准用作交易媒介的加密貨幣交易所。Hamze進一步解釋說，此過程使交易高效、透明和安全。他解釋了加密交易的最後一步：

「然後，客戶將把加密貨幣金額轉移到第三方數位錢包，後者將當場付款給開發人員。各方之間的所有通信都是官方的和透明的。」

一旦通過比特幣或以太坊付款，客戶將收到The Asset Advisors開發商的確認收據。然後，將通過快遞將買賣協議交付給客戶，從而確認該客戶為房地產所有人。

對於房地產住房，Hamze解釋說，透過加密貨幣，成為業主的過程變得更加方便快捷。以前客戶需要等待大約一周或更長時間，等待銀行開始調查程序並收集所需的文件，而使用比特幣和以太坊購房則跳過等待時間，可以讓客戶 「在不到30分鐘的時間內成為財產所有者」。

Hamze解釋說，通過加密貨幣簡化了成為財產所有人的過程，並使其變得更加輕鬆快捷。雖然客戶以前不得不等待大約一周或更長時間才能讓銀行開始調查程序並收集所需的文書工作，但使用比特幣和以太坊購買房屋可以避免等待時間，並且可以使客戶「在更少的時間裡成為房地產所有者，不超過30分鐘。」

因此，Hamze設想，在不久的將來，使用比特幣支付房地產的行為將被規範化，尤其是在杜拜這樣一個快速發展的市場中。他進一步闡述：

「從長遠來看，比特幣將主導市場。使用該技術將促進大多數行業中的許多交易。特斯拉已經在比特幣上投資了15億美元，已經接受了比特幣作為付款方式，從而抓住了這個機會。」

(中時新聞網)