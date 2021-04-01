美元保單再升息。8家主要壽險公司在4月共調高49張現售保單的宣告利率，調幅4～10個基本點（1基本點等於0.01百分比），各家美元保單最高宣告利率幾乎都已拉上3％以上，且大部分是3.1～3.3％之間，但若是理財型美元保單則多宣告2.9～2.99％之間。

由於美國公債殖利率反彈，且資本市場表現不錯，壽險公司3月及4月紛紛調高宣告利率，國泰人壽3月調高11張現售美元保單，宣告利率提高5基本點，最高宣告利率拉上3.2％，新光人壽3月亦拉高6張現售美元保單的宣告，幅度是10基本點。

4月其他壽險公司接棒升息，富邦人壽調高3張現售美元保單宣告利率，主要是分期繳型，幅度5～10個基本點，將宣告利率拉高到3.1％。

南山人壽亦一口氣拉高15張美元現售保單宣告利率，幅度5基本點，將宣告利率拉高到2.9～3.2％，其銷量較佳的美滿多福2美元利變壽險的宣告利率，本月由3.15％拉高到3.2％。

新光人壽則是連兩個月調高宣告利率，4月再度調整8張現售美元保單的宣告利率，幅度4～9個基本點，其中新壽的當紅美元利變壽險保單美富利的宣告利率，4月由2.9％拉高到2.95％。

中國人壽4月亦調高三張現售美元利變壽險的宣告利率，三張都拉高到2.95％，調幅都是5基本點，其中亦有其前10名保單中的達美樂美元利變壽險。

台灣人壽則是調高一張可躉繳或二年繳費的美元利變壽險，美好加倍的宣告利率由3％拉高到3.1％，這張保單目前亦在台壽今年前10大美元利變壽險名單上。

另外如全球人壽4月調高12張現售美元保單的宣告利率，調幅都是8基本點，宣告利率拉上3.1％或3.2％；遠雄人壽亦拉高4張現售美元保單的宣告利率，4月調幅5基本點，宣告利率拉高到3.05～3.2％，同時間遠雄人壽亦調降新台幣利變保單的宣告利率，幅度亦是5基本點。

三商美邦人壽4月拉高3張現售美元利變保單的宣告利率，幅度10個基本點，調整後宣告利率拉升到2.85～2.95％。

(工商 )