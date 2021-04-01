全球晶片供應嚴重短缺，凸顯出了各國對台灣的依賴，多國也逐漸開始審視當地的半導體供應鏈，擬投巨資扶持本土半導體晶圓，至於台產晶片究竟有多重要？據一份美國研究顯示，若台灣的晶圓代工廠停擺1年，可能進而導致全球電子供應鏈隨之中斷，造成將近5000億美元（折合新台幣約14兆）的損失。

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association 簡稱SIA）在今（1日）公布調查結果，設計先進晶圓的智慧財產權和軟體由美國佔大宗，製造晶片的關鍵特殊氣體由歐洲把持，而最先進的晶圓產能全集中在亞洲，其中台灣佔92%、韓國佔8%。

SIA報告中還提到，若台灣晶圓廠停擺1年，全球的電子供應鏈將被迫中斷，並損失近5000億美元；此外，如果要擁有能夠取代台灣產能的晶圓廠，則可能至少需要花上3年的時間，以及3500億美元的投資金額，才有希望達成。

該報告中還警告，各國政府實現國內晶圓自主的願景並不可行，將令全球面臨達1.2兆美元的損失，進而造成半導體價格大幅上漲約35%至65%，並轉嫁至消費者電子設備的成本上。

(中時新聞網)