江啟臣、連勝文一同頒獎給「2021全國國民小學籃球錦標賽」獲勝隊伍。（王揚傑攝）

「2021全國國民小學籃球錦標賽」今（1日）在板橋體育館進行最後一天賽事後圓滿閉幕，賽會會長新北市議員劉哲彰邀請國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文出席閉幕式，為勝出的隊伍頒獎，江、連未受黨主席改選影響，頻頻交談，互動熱絡。

江啟臣致詞時表示，220個球隊、400多場的比賽，要在8、9天內完成，非常不容易，主辦、協辦、贊助單位是這次比賽能成功的最重要功臣。場上所有的球員這次的表現太精彩了，勝不驕、敗不餒是運動家的精神，今天不管勝負，大家相互切磋、相互學習、相互鼓勵，相約明年再來。

連勝文表示，經過400多場的比賽，過程中看到所有小朋友努力、認真，為了自己學校的榮譽奮鬥的精神，讓人非常感動，希望今年贏的人，明年繼續努力，如果沒有達到目標，不要氣餒，回去好好訓練、好好努力一年，明年再來拚。

江啟臣、連勝文今出席「2021全國國民小學籃球錦標賽」閉幕式，2人互動頻繁。（王揚傑攝）

江啟臣、連勝文今出席「2021全國國民小學籃球錦標賽」閉幕式，2人互動頻繁。（王揚傑攝）

江啟臣、連勝文一同頒獎給「2021全國國民小學籃球錦標賽」獲勝隊伍。（王揚傑攝）

隨後頒獎典禮，江啟臣、連勝文一起為勝出隊伍頒獎，並合影留念，江啟臣中途先行離開，連勝文則停留至典禮結束。

獲勝隊伍包括六年級男子甲組冠軍南投縣南光國小、亞軍桃園市忠貞國小、乙組冠軍台中市大肚國小、亞軍北市興隆國小；女子甲組冠軍苗栗縣永貞國小、亞軍新北市安坑國小、乙組冠軍台中市平等國小、亞軍台南市永康國小。

「2021全國國民小學籃球錦標賽」今進行各組冠軍賽。（王揚傑攝）

五年級男子甲組冠軍苗栗縣大同國小、亞軍台北市博愛國小、乙組冠軍花蓮縣中正國小、亞軍北市力行國小；女子甲組冠軍雲林縣土庫國小、亞軍雲林縣立仁國小、乙組冠軍新竹市西門國小、亞軍北市景美國小；小校組冠軍政大實小、亞軍台東縣大武國小。

(中時 )